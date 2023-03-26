GÜNDEM / 26 Mart 2023

Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni ile Gelecek Partisi İftar Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/13.00/19.28) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kahramanmaraş Dayanışma Günleri"nin düzenlendiği Altınpark ANFA fuar alanını ziyaret edecek, Ankara Kent Konseyi'ndeki iftar programında yer alacak.

(Ankara/17.30/19.13) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'de 28. hafta mücadelesi Bodrumspor-Erzurumspor FK ve Eyüpspor-Çaykur Rizespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Muğla/13.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 3. Lig gruplarında 25. hafta mücadelesi sona erecek.

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasına Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka-Türk Telekom ve TOFAŞ-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Rize Belediyespor, BOTAŞ-Beşiktaş ve Bursa Uludağ Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçlarıyla tamamlanacak.

(Mersin/16.00/Ankara/17.30/Bursa/19.30) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasına Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftası TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Altekma-Spor Toto ve Develi Belediyespor-Arkas Spor maçlarıyla tamamlanacak.

(Bitlis/13.00/Bursa/İzmir/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı)

7- Konyaaltı Belediyespor, Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın yarı final rövanşında Slovakya'nın MKS Iuventa takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Michalovce/18.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 18. ve son haftası başlayacak, 3 maç yapılacak. (Fotoğraflı)

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