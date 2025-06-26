GÜNDEM / 26 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi" kapanış törenine katılacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi AB Zirvesi Liderler Hazırlık Toplantısı'na katılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesi'nde düzenlenecek 2024-2025 Yılı Toplu Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Macaristan KEK Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Yüzyılında İhracat Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği liderleri, Belçika'da düzenlenecek zirve toplantısında bir araya gelecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Bulgaristan'da gerçekleştirilen ikinci haftasında ikinci maçını Ukrayna ile yapacak.

(Burgaz/18.30) (Fotoğraflı)

2- Ülke 9. Spor& Spor Ödül Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. G Grubu'nda Juventus-Manchester City ve Wydad-Al Ain maçları oynanacak.

(Orlando/Washington/22.00) (Fotoğraflı)

4- A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ve 2028 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli olacak.

(Viyana/16.00)

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