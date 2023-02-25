GÜNDEM / 25 Şubat 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de deprem felaketi nedeniyle 23. haftadan ertelenen Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor maçları yapılacak.

(Giresun/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2023 Dünya Superbike ve Supersport Şampiyonaları, Avustralya'daki ilk ayak mücadelesiyle başlayacak. Superbike'ta Toprak Razgatlıoğlu, Supersport'ta Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ilk yarışlara çıkacak.

(Phillip Adası)

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