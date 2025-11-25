GÜNDEM / 25 Kasım 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenen programa katılacak, ardından partisinin kongre merkezinde yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Küresel ve Bölgesel Değişimlerin Işığında Türkiye'de Milli Güvenlik Mimarisinin Yeniden Düşünülmesi" programına katılacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları yapılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü 34. Dönem Genel Kurul Toplantısı kapsamında, Malta Ulaştırma, Altyapı ve Bayındırlık Bakanı Chris Bonett, Fas Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Abdessamad Kayouh, Katar Ulaştırma Bakanı Muhammed bin Abdullah bin Muhammed Al Thani ve İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander ile ikili görüşmeler yapacak.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar (YEKA GES-2025) yapılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde "Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması" ödül törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika'nın Union SG ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin on üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna'yı ağırlayacak.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

3- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında, B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek, D Grubu'nda Zeren Spor deplasmanda İtalya temsilcisi Imoco Voley takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Conegliano/22.30) (Fotoğraflı)

4- SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftası, Spor Toto-RAMS Global Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart-İstanbul Gençlik, Gaziantep Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank ve Gebze Belediyespor-ON Hotels Alanya Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/16.30/Gaziantep/14.00/Ordu/15.00/İstanbul/16.30/Kocaeli/18.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.