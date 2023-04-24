GÜNDEM / 24 Nisan 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne ve Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılacak.

(Bursa/14.30/Manisa/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gidecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Etimesgut'ta esnafı ziyaret edecek, Elvan Mahallesi'nde "Çocuklarla Elvan'da Şenlik Var" etkinliğine katılacak ve Yozgat derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/14.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mitinglerde halka hitap edecek.

(Ardahan/10.30/Kars/13.00/Uşak/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kağıthane İş Dünyası Buluşması ve Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katılacak, Talatpaşa'da esnafı ziyaret edecek, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi 688 konut, 57 dükkan Anahtar Teslim ve Lale Sitesi Tapu Teslim ile Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'ne iştirak edecek. Kurum, Sultangazi Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi ile Sultangazi İş Dünyası Buluşmaları'na katılacak.

(İstanbul/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer STK'leri ile kahvaltı yapacak, Maslak Oto Sanayi Sitesi ile AK Nokta'yı ziyaret edecek, Beşiktaş Çarşısı'nda esnafla görüşecek, kanaat önderleri ile sohbet edecek, amatör spor kulüpleriyle toplantı yapacak.

(İstanbul/09.30-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda "DİYALEKT" İngilizce Dijital Eğitim Platformunun Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda ve Çankırı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına iştirak edecek.

(Kastamonu/14.00/Çankırı/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelecek, AK Parti Siirt İl Başkanlığını ziyaret edecek, tarım sektörü temsilcileri ile toplantı yapacak, AK Parti Batman İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Siirt/11.00/14.00/Batman/16.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ortak girişimleriyle başlatılan Milli Tarama Sistemleri'nin (MİLTAR) Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu?????, bir nakliyat firmasını ziyaret edecek, Vakfıkebir İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına ve Kanuni Bulvarı Çatak Kavşağı-Yenicuma Kavşağı Arası Hizmete Açılış Töreni'ne katılacak. Bakan Karaismailoğlu, Araklıspor Kulübü ile esnafı ziyaret edecek, mahalle muhtarlarıyla toplantı yapacak, Araklı Dağbaşı Yolu Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Trabzon/09.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kemalpaşa ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Derneği ile Bağyurdu Ören Armutlu ve Çevre Köyleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ziyaretinin ardından Bağyurdu Meydanı'nda Togg tanıtımına katılıp meydan etrafındaki esnafla buluşacak.

(İzmir/12.00/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe-İstanbulspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Giresun/17.00/Antalya/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'in 34. haftası Beyçimento Bandırmaspor-Erzurumspor FK, Manisa FK-Altınordu ve Sakaryaspor-Dyorex Boluspor maçlarıyla sona erecek.

(Balıkesir/Manisa/16.00/Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)

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