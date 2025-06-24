GÜNDEM / 24 Haziran 2025

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için Hollanda'nın Lahey kentine gidecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için Hollanda'nın Lahey kentine gidecek.

(Lahey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

MHP ve DEM Parti grup toplantıları yapılacak.

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/10.45/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "HİSER Kümelenme Konferansı"na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranını ve nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerini ve haziran ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO zirvesi Hollanda'da başlayacak.

(Lahey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından taraflar arasındaki çatışmalar ve diplomatik gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yozgat Valiliğini ziyaret edecek, Kayseri İl Halk Kütüphanesi açılışına katılacak, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Yozgat/14.00/Kayseri/16.30/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları Yunanistan'da başlayacak. Çeyrek finalde Fransa-Litvanya ve İtalya-Türkiye müsabakaları oynanacak.

(Pire/17.30/20.30) (Fotoğraflı)

2- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. C Grubu'nda Auckland City-Boca Juniors ve Benfica-Bayern Münih maçları yapılacak.

(Nashville/Charlotte/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA / Güncel
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