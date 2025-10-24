GÜNDEM / 24 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenecek "Yüzyılın Konut Projesi Programı"na katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ın Cumhuriyet Meclisi'ndeki yemin törenine ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki devir teslim törenine katılacak, Erhürman ile görüşecek.

(Lefkoşa/09.30/11.30/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fatma-Turan Aksu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi temel atma törenine, Gastronomi Günleri açılış programına, AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi toplantısına ve "STK'de Kadın Olmak" buluşmasına iştirak edecek.

(Kayseri/14.00/15.15/16.30/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin Vietnam Hanoi Büyükelçiliği'ni ve Vietnam Adalet Bakanlığı'nı ziyaret edecek, heyetler arası görüşmelere katılacak.

(Hanoi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aksu Aile Sağlığı Merkezi'ni ve çeşitli yerleri ziyaret edecek.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türk Devletleri Teşkilatı Sanayi ve Bilim Teknoloji İnovasyon Bakanları 2. Toplantısı"na katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Üniversitesi akademik yıl açılış törenine iştirak edecek.

(Kastamonu/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan Federal Denizcilik Bakanı Muhammad Junaid Anwar ve Federal Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Ahsan Iqbal Chaudry ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin bitkisel üretim ikinci tahminini, 2024 yılı yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davaya Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Protokolü imza törenine katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out ilk maçında Kosova'ya konuk olacak.

(Priştine/18.00)

3- Trendyol Süper Lig'in 10. hafta açılış maçında Mısırlı.com Fatih Karagümrük ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Erzurumspor FK-Eminevim Ümraniyespor ve Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor müsabakalarıyla başlayacak.

(Erzurum/17.00/Sivas/20.00) (Fotoğraflı)

5- Nesine 3. Lig'in 8. haftası, 2. Grup'ta oynanacak 2 müsabakayla başlayacak.

6- Basketbol Avrupa Ligi'nin altıncı haftasındaki Türk derbisinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

7- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Otizm Destek Eğitim Dayanışma Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen ve otizmli bireylerin A Milli Futbol Takımı oyuncularını fotoğrafladığı "Futbolda Fark Yok, Sevgi Var" projesi kapsamındaki sergi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Galatasaray Kulübü ile Puma arasındaki forma sponsorluğu anlaşmasının yenilenmesine ilişkin imza töreni RAMS Park'ta yapılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.