GÜNDEM / 23 Mayıs 2023

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başkent Millet Bahçesi'nde "Gençlik Buluşması"na katılacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antakya'da Millet Buluşması'na katılacak, çadır alanını ziyaret edecek.

(Hatay/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Maltepe Sanayici ve İşadamları Derneği ile Atatürk Caddesi'nde AK Nokta'ya ziyarette bulunacak, Birlik Vakfının "Başlasın Türkiye Yüzyılı" konferansına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatif Başkanları ve Kadın Muhtarlar Buluşması Kahvaltı Programı'nın ardından Narlıdere, Güzelbahçe ve Bornova'yı otobüsle ziyaret edecek, Menderes ve Torbalı'da mitinge katılacak.

(İzmir/10.30/-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmanbey Tekstilcileri ve Şişlili İş İnsanları ile kahvaltıya, bir otelde düzenlenen şehit ve gazi aileleri ile yemek programına iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çekmeköy'de Balparmak, Sancaktepe'de Aydın Tekstil firmalarını ziyaret edecek, Üsküdar Sahili'nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

(İstanbul/14.30/15.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Kanaat Önderleri İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayapa, Hasanağa ve Akçalar mahallelerini ziyaret edecek, "Sivil Toplum Kuruluşları ile Büyük Buluşma" etkinliğine katılacak.

(Bursa/14.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akçaabat'ta vatandaşlarla buluşacak, AK Partinin Akçaabat İlçe Başkanlığını, Vakfıkebir İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini, Beşikdüzü, Şalpazarı, Tonya, Düzköy ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Trabzon/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini ve iş gücü girdi endekslerini, nisan ayı motorlu kara taşıtları verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için, yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma süreci devam ediyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, hazırlık maçında Yunanistan'ı konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off yarı final mücadelesinde Kastamonu Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor ve Konyaaltı Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor ikinci maçları yapılacak.

(Kastamonu/15.00/Antalya/16.00) (Fotoğraflı)

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