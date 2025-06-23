GÜNDEM / 23 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programına katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/15.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ATO Congresium'da Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programına katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i ziyaret edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlık ve Türk Kızılay arasında imzalanacak işbirliği protokolüne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar ile ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. B Grubu'nda Seattle Sounders-PSG ve Atletico Madrid-Botafogo müsabakaları oynanacak.

(Seattle/Los Angeles/22.00) (Fotoğraflı)

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