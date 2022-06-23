GÜNDEM / 23 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle katılacağı Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) zirvesi öncesi üye ülke meclis başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

(Bişkek) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyareti sonrası basın açıklaması yapacak, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Programı Lansmanı'nda konuşacak.

(Lefkoşa/12.15/Güzelyurt/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, taşıyıcı esnafı ile kahvaltılı toplantı yapacak, üye katılım törenine iştirak edecek, Kuşadası-Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim-Aydın Büyükşehir Belediyesi toplu açılış törenlerine katılacak.

(Aydın/09.00/11.00/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal bilimler liseleri yöneticileri ve 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ildeki resmi okul müdürleriyle toplantı yapacak, "Tarık Buğra" konulu Anadolu Mektebi Paneli ile Dünden Bugüne Musikimiz Konseri'ne katılacak.

(İstanbul/10.30/14.00/16.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Süleymanpaşa, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde esnafı ziyaret edecek.

(Tekirdağ/12.30/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurulda, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 9. Bilim Festivali (BilimFest) açılış törenine katılacak.

(Konya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 5G Faz 2 Bilgilendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi rakamları ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

5- Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/14.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ve İsrailli meslektaşı Yair Lapid'le ayrı ayrı görüşerek ortak basın toplantıları düzenleyecek.

(Ankara/10.20/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- BRICS Liderler Zirvesi, Çin'in ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenecek.

(Pekin)

3- Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kurtarma ve yardım çalışmaları takip ediliyor.

(Paktika) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AB Liderler Zirvesi ile AB-Batı Balkanlar Zirvesi yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Modern Pentatlon 2022 Dünya Kupası Finali'ne kadınlarda yarı final mücadelesiyle devam edilecek.

(Ankara/10.05) (Fotoğraflı)

2- Medipol Başakşehir, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına tesislerinde başlayacak, teknik direktör Emre Belözoğlu basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel