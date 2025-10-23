Haberler

Gündem: Uluslararası Görüşmeler ve Yerel Törenler

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak, anlaşmaların imza törenine katılacak.

6 Nisan 1920

(Maskat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştirecek.

(TBMM/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Belediyesi Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi ile Psikoterapi Merkezi açılış törenine katılacak, CHP Genel Merkezi'nde Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/10.30/Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ömerli Belediyesi toplu açılış törenine katılacak.

(Mardin/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pakistan'da düzenlenecek Bölgesel Ulaştırma Bakanları Konferansı'na katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı tüketici güven endeksini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, Belçika'da düzenlenecek liderler zirvesi kapsamında bir araya gelecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek.

(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

(Samsun/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında, D Grubu'nda Çimsa ÇBK Mersin, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini konuk edecek.

(Mersin/19.00) (Fotoğraflı)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında, J Grubu'nda Beşiktaş BOA, Fransa'nın Charnay Basket ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Charnay-les-Macon/21.00)

***

Kaynak: AA / Güncel
