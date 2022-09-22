GÜNDEM / 22 Eylül 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak, Beğendik (Botan) Köprüsü'nde inceleme yaparak canlı yayınlara iştirak edecek, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, sivil toplum kuruluşları ve gençlerle buluşacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pervari Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak, Beğendik (Botan) Köprüsü'nde inceleme yaparak canlı yayınlara iştirak edecek, çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, sivil toplum kuruluşları ve gençlerle buluşacak.

(Siirt/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacak.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katılacak, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile görüşecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YHT Ankara Gar Sergi Salonu'nda "Kadrajımda Ayet Var" fotoğraf sergisi açılış programına katılacak.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısına katılacak, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı maçı izleyecek.

(İstanbul/11.00/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta maçları başlayacak. A Milli Futbol Takımı, C Ligi 1. Grup'taki 5'inci maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Lüksemburg'u konuk edecek.

(İstanbul/21.45) (Fotoğraflı)

3- Voleybolda Bosna Hersek'te düzenlenen Kadınlar Balkan Kupası'nda mücadele eden PTT Spor, ikinci maçında Romanya'nın CS Dinamo Bükreş takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Banja Luka/21.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 2. haftası Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor mücadelesiyle sona erecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

5- Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.