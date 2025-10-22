GÜNDEM / 22 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle görüşecek, Türkiye-Katar 11. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı ve anlaşmaların imza töreni ile Katar Emiri Al Sani'nin onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'da resmi törenle karşılanacak ve onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

(Doha/Maskat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Düzce Üniversitesi Akademik Yılı İlk Dersi'ne ve İş Dünyası Buluşması'na katılacak.

(Düzce/10.00/10.30/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Arnavutköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/09.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Teknik Üniversitesi Akademik Yılı açılış töreni ile Karatay Kültür Merkezi açılış törenine katılacak ve burada evlilik kredisinden yararlanan çiftin nikah törenine iştirak edecek.

(Konya/14.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, şehit ailesini, Çocuk Esirgeme Kurumunu, Yaşam Yolu Huzurevi'ni ziyaret edecek, bölge toplantısı, Balıklıgöl gezisi ve Gençlik Buluşması'na katılacak.

(Şanlıurfa/10.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Ticaret ve Ekonomi Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Rize/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi ekim ayı olağan toplantısına ve YÖK ile İSO arasında MYO işbirliği protokolü imza törenine katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir müsabakaları oynanacak.

(Konya/Rize/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecekleri müsabaka öncesi Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip son çalışmasını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.30/15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacakları maç öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Alman ekibi son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecekleri maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, kırmızı-beyazlı ekip son çalışmasını Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde yapacak.

(Samsun/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Dinamo Kiev Teknik Direktörü Oleksandr Shovkovskyi ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Samsunspor'a konuk olacakları müsabaka öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Samsun/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın dördüncü haftasında; A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı ağırlayacak, B Grubu'nda Türk Telekom ise İtalya'nın Dolomiti Energia ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Trento/21.00) (Fotoğraflı)

8- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında; C Grubu'nda Bursaspor Basketbol, İspanya'nın Joventut Badalona ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Badalona/21.30)

9- Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu ikinci hafta maçında Aliağa Petkimspor, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Petrolina AEK ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Larnaka/19.00)

10- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında; B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Macaristan'ın Sopron Basket takımına konuk olacak, C Grubu'nda Fenerbahçe Opet ise Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.

(Sopron/19.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

11- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın üçüncü haftasında, E Grubu'nda Emlak Konut, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

12- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakaları tamamlanacak. 1. Grup'ta Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Gebze Belediyespor, 3. Grup'ta Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Bursa/15.00) (Fotoğraflı)

13- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftası; Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru, Göztepe-Aras Spor, Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş-Bahçelievler Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank ve Zerenspor-Fenerbahçe Medicana maçlarıyla sona erecek.

(Aydın/15.00/İzmir/17.00/İstanbul/17.30/18.00/19.30/Ankara/19.30) (Fotoğraflı)

14- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in üçüncü haftasından Ortahisar Belediyespor-Göztepe ve dördüncü haftasından Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Trabzon/Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.