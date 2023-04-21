GÜNDEM / 21 Nisan 2023

6 Nisan 1920

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Mezarlığı'nı ziyaret edecek, halkla bayramlaşma programına katılacak, Gölbaşı ve Besni ilçelerini, Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi'ni, Samsat ve Kahta'yı ziyaret edecek.

(Adıyaman/10.50-16.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye'de vatandaşlarla bayramlaşacak, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde cuma namazını eda edecek.

(İstanbul/11.00/13.10) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'da Şalpazarı Federasyonu Hemşehri Buluşması'na, Kağıthane'de Pilav Şöleni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenevinde bayramlaşma programına katılacak.

(Ordu/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kahvaltıda depremzedelerle bir araya gelecek. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber vatandaşlarla buluşacak, daha sonra Reyhanlı ilçesini ziyaret edecek.

(Malatya/10.00/Hatay/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Narlıca çadır kentte kahvaltı ve bayramlaşmaya katılacak, Kırıkhan ilçesini ziyaret edecek, Albayrak konteyner kentte depremzedelerle bayramlaşacak.

Kurtulmuş, İskenderun Kaptanpaşa Camisi'nde cuma namazını kılacak, AK Parti İlçe Başkanlığı'nda bayramlaşmaya ve Üsküdar Belediyesi tarafından yapılan konteyner kentte afetzedelerle bayramlaşma programına iştirak edecek.

(Hatay/09.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kent meydanında bayramlaşma programına ve çocuk etkinliğine iştirak edecek, konteyner kent ziyareti yapacak, Elbistan, Nurhak ve Ekinözü ilçelerindeki bayramlaşma etkinliklerine katılacak.

(Kahramanmaraş/11.00-18.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Of İlçe Teşkilatı, Dernekpazarı ve Çaykara İlçe bayramlaşma programlarına katılacak, Uzungöl Mahallesi'nde, Atatürk Alanı (Meydan), Uzun Sokak ve Maraş caddelerinde vatandaşlarla bayramlaşarak esnafı ziyaret edecek, Beşirli ve Ayasofya mahallelerindeki iş yerlerine bayram ziyareti yapacak.

(Trabzon/13.30-21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazipaşa ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bayramlaşmaya, partisinin Alanya İlçe Başkanlığı'nda teşkilat bayramlaşmasına, Alanya Kültür Merkezi, Serik ilçe teşkilatı ve AK Parti İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programlarına katılacak.

(Antalya/10.15/11.00/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Sultanahmet Camisi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar müsabakaları, 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda repesaj ve finallerle tamamlanacak.

Müsabakaları başlayacak grekoromen stilde 55 kiloda Adem Burak Uzun, 63 kiloda Mehmet Çeker, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mindere çıkacak.

(Zagreb) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası, Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- 2023 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağı, karışık takım elemeleri ve bireysel elemelerle devam edecek.

(Antalya) (Fotoğraflı)

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