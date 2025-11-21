Haberler

GÜNDEM / 21 Kasım 2025

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Güney Afrika'ya hareket edecek.

6 Nisan 1920

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye" Parti Programı Taslağı ve Yaklaşım Belgeleri Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Geliştirme Programı"na katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları" programına iştirak edecek.

(İzmir/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına, Hatuniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret gerçekleştirecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na ve Kitap Kurdu Yarışması Bölge Lansmanı'na iştirak edecek, ziyarette bulunacağı Elifana Mehmet Konuş İlkokulu'nda bayrak törenine katılacak.

(Mardin/10.30-16.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin düzenleyeceği "3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Akademisi Kongresi"nin açılış oturumuna katılacak, Gaziantep Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Daraltılmış İl Danışma Meclisi ve Şahinbey Belediyesi Evlilik Okulu Programı'nda yer alacak.

(Kahramanmaraş/10.00/Gaziantep/11.15-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kazakistan'da Türkistan Valisi Nuralhan Kuşerov ile görüşecek.

(Türkistan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye e-Ticaret Haftası Açılış Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnegöl Giriş Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, Bursa Şehir Hastanesi ve YHT Garı Bağlantı Yolları Temel Atma Töreni'nde yer alacak.

(Bursa/11.00/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini ve yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Hz. Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) için düzenlenecek tanıtım programına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Turkcell Süper Kupa yarı finalinde eşleşmelerin hangi ilde oynanacağına ilişkin kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, Manisa FK-Adana Demirspor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Manisa/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin on ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Partizan ile karşılaşacak.

(Belgrad/22.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Mersin Spor-Karşıyaka maçıyla başlayacak.

(Mersin/19.00) (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA / Güncel
