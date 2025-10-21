Haberler

GÜNDEM / 21 Ekim 2025

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e gidecek, buradaki temaslarının ardından Katar'ın başkenti Doha'ya hareket edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e gidecek, buradaki temaslarının ardından Katar'ın başkenti Doha'ya hareket edecek.

(Kuveyt) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, partisinin Kastamonu 39. Olağan İl Kongresine katılacak.

(TBMM/13.30/Kastamonu/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'de Bakım Ekonomisinin Dönüştürücü Büyümesi için Birleşmiş Milletler Ortak Programı Kapanış Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aziziye'de ilçe milli eğitim müdürleri toplantısına, Kars'ta Kafkas Üniversitesi akademik yıl açılış dersine ve eğitim kurumları toplu açılış törenine katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Erzurum/09.30/Kars/15.00/16.00/17.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasında oynanacak 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçını izleyecek.

(Malatya/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecekleri müsabaka öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip son idmanını da burada yapacak.

(İstanbul/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out mücadelesinde Kosova ile yapacağı maçlar öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde medya günü düzenleyecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın dördüncü haftasında, B Grubu'nda Beşiktaş Gain, Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Ulm/20.00)

6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında; E Grubu'nda Galatasaray MCT Technic, Almanya'nın Würzburg Baskets ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana, Malatya Orduzu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Malatya/17.30) (Fotoğraflı)

8- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakalarına devam edilecek. 1. Grup'ta Gebze Belediyespor-Spor Toto, 2. Grup'ta İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank ve 3. Grup'ta Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor maçları oynanacak.

(İstanbul/14.00/Bursa/16.30/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

9- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftası, Galatasaray Daikin-İlbank karşılaşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA / Güncel
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Haniye ailesi dahil 66 kişi Gazze'den çıktı

Türkiye istedi, İsrail kabul etti! Hepsi Gazze'den çıkarıldı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
Benzin istasyonunda uyuyakalan çalışanın görüntüsü viral oldu

Uyuyakalan istasyon çalışanı ayağa kalkınca olan oldu
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor

Açık açık söyledi: Fenerbahçe'nin hocası olmak istiyorum
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Ahmet Minguzzi davasında karar günü

Ahmet Minguzzi davasında karar günü
Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması

Dünyayı şaşkına çeviren "Annen seçti" yanıtını böyle savundu
İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 9 il için sarı kod verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.