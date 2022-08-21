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GÜNDEM / 21 Ağustos 2022

GÜNDEM / 21 Ağustos 2022

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisinin ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na katılacak.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisinin ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsung 34. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verecek ve ödül törenine katılacak.

(İstanbul/09.00-12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor, Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük maçları yapılacak.

(İstanbul/19.15/21.45) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor, Pendikspor-Altay, Yeni Malatyaspor-Adanaspor ve Göztepe-Erzurumspor FK maçları oynanacak.

(Ankara/16.30/İstanbul/17.00/Malatya/19.15/İzmir/21.45) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi, THF Spor Kompleksi Konferans Salonu'nda yapılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Avusturya Grand Prix'si koşulacak.

(Spielberg/15.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA / Güncel

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