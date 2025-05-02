GÜNDEM / 2 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne ve Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu'na katılacak.

(İstanbul/14.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yozgat'ta Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi, Sarıkaya Sosyal Hizmet Merkezi ve Akdağmadeni Huzurevi toplu açılış törenine katılacak; Kırıkkale'de Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Yozgat/13.30/14.00/14.30/Kırıkkale/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı dış ticaret verilerini açıklayacak.

(Diyarbakır/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, ikinci gününde devam ediyor.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı yapılacak.

(Girne) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na altıncı gününde 161,4 kilometrelik Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryem Ana) etabıyla devam edilecek.

(İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- THY Avrupa Ligi play-off dördüncü maçında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesi basın toplantısı yapılacak; toplantıya Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu Başkanı Roko Sikiric ile Dörtlü Final'de mücadele edecek takımların başantrenör ve kaptanları katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası, Manisa Basket Divissa-Galatasaray maçıyla başlayacak.

(Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko maçı oynanacak.

(Denizli/20.30) (Fotoğraflı)

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