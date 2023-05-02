GÜNDEM / 2 Mayıs 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenecek mitinge, Konya Kılıçarslan Meydanı'nda, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.

(Antalya/14.00/Konya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret edecek.

(Tekirdağ/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sincan OSB'de sanayicilerle toplantı yapacak, Yiğit Akü Fabrikası çalışanlarına ziyarette bulunacak, Etimesgut Korkutata Kültür Merkezi'nde Ağrılı hemşehri dernekleri temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Ankara/14.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı ve Van'da düzenlenen mitinglerde konuşacak.

(Ağrı/12.30/Van/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, İzmit Körfezi Dip Çamur Temizleme Töreni'ne katılacak, Şile Atık Getirme Merkezi'ni ziyaret edecek, Çamlık Fide Dağıtım Programı ile Şile Ağva Yolu ve Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edip esnaf ziyareti yapacak. Togg ile Şile Ağva yolu gezisi yapacak Kurum, Üsküdar Bilim Merkezi ve Sultanbeyli'de Genç Adres açılış programlarına katılacak, iş insanları ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(İzmit/10.00/İstanbul/13.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da kanaat önderleriyle kahvaltı yapacak, Vefa Poyraz Anadolu Lisesinin açılışına katılacak, Türk Musevi Cemaati'ni ziyaret edecek, Ferahevler'de mahalle buluşmasının ardından Kapalıçarşı'ya ziyarette bulunacak ve Şehremini'de mahalle buluşmasına iştirak edecek.

(İstanbul/09.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Keçiören Öğretmen Hatıra Ormanı'nda "Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmen ve Eğitim Neferleri Anısına Yapılan Anıtın Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar ve Sivas'ta halka hitap edecek.

(Afyonkarahisar/14.00/Sivas/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar'da Doğu ve Güneydoğu derneklerinin organize ettiği hemşehri buluşmasına katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Şoförler Odası, Minibüsçüler Kooperatifi ve Kamyoncular Kooperatifi ile ortak toplantı yapacak, önceki dönem parti teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Rize/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Karamürsel, Gölcük ve İzmit'te esnaf ziyaretinde bulunacak, İzmit Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapacak.

(Kocaeli/14.45-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin İş Dünyası Buluşması'na katılacak.

(Mersin/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi İzmir-İstanbul-Bakü Mega Teknoloji Koridoru Açılış Töreni ile Çalışan ve Üreten Gençler Programı Tanıtım ve Tesis Açılış Töreni'ne iştirak edecek

(İzmir/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Toprak Kökenli Patojenler AR-GE Merkezi açılışına katılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli'nde basın açıklaması yapacak.

(Trabzon/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin "Enerji Hesapları" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 9 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen İstanbul Güvenlik Forumu'na canlı bağlantı ile katılacak.

(10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi devam ediyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenecek İstanbul Güvenlik Forumu'nun (İGF) açılışına katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi Tanıtım Toplantısı"nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilişim Vadisi İzmir'in açılış töreninin ardından Gaziemir Otokent'te esnaf ziyaretinde bulunacak, Sabancı Kültür Merkezi'ndeki Çalışan ve Üreten Gençlik Programı'na katılacak.

(İzmir/11.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta mücadelesi Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçıyla sona erecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği final etabının ilk maçında Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

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