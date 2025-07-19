Politik ve Kültürel Etkinlikler

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını, fındık bahçesini ve Yomra Belediyesini ziyaret edecek, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Trabzon/14.30/15.15/15.45/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehrin Kadınları ile Nesilden Nesile Aile" programına katılacak, valiliğe, AK Parti il başkanlığına ve belediye başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Elazığ/10.30/11.30/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katılacak, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek.

(Bitlis/11.30/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakırcılar Çarşısı'nda basın açıklaması yapacak.

(Malatya/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ticaret borsasını, partisinin il başkanlığını, belediyeyi, Şehit ve Gaziler Derneğini, ticaret ve sanayi odasını ziyaret edecek, Talatpaşa Bulvarı'nın açılış töreni ile Vişne ve Eber Sarısı Festivali'ne katılacak.

(Afyonkarahisar/13.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin Süveyda ilindeki çatışmaların ardından sağlanan ateşkes süreci, Bedevi Araplara yönelik yeniden başlayan şiddet olayları, İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları ve gelişmelerin siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Süveyda/Şam/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliğe ziyarette bulunacak, Varlık Camisi'nin temelini atacak, Mehmet-Sıdıka Bilen Camisi'nde Toplu Açılış Töreni ile Toplu Nikah Töreni'ne iştirak edecek.

(Adıyaman/10.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Japonya'da gerçekleştirilen üçüncü haftasında üçüncü maçını Brezilya ile yapacak.

(Chiba/09.30) (Fotoğraflı)

2- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları ve özel maçlar için Avusturya'nın Wisdischgarsten bölgesine gidecek; sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına 23 Temmuz'a kadar burada devam edecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Portekiz'de sürdürecek.

(Albufeira) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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