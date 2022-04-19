GÜNDEM / 19 Nisan 2022

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov'u ayrı ayrı kabul edecek, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Üyesi Ülkelerin Ankara'da Mukim Büyükelçileri ve Üye Ülkelerin TBMM'deki Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanları ile iftar programına iştirak edecek.

(TBMM/14.00/15.30/19.37)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına katılacak.

(TBMM/13.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlbank Macunköy Sosyal Tesisleri'nde Müsilaj Bilim Kurulu Toplantısı'na ve Nallıhan'da iftar programına iştirak edecek.

(Ankara/13.30/19.37)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde Dokuma Atlası Sergisi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/16.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinin "Geleneksel İftar Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/19.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurulda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/12.45/10.45/15.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık AŞ personeli ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/19.35)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinin yeni binasının temel atma törenine katılacak ve Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/09.30/12.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Rusya- Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rusya- Ukrayna Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri: Tehditler ve Fırsatlar Çalıştayı"nın açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara'da "Nebi Aşkına" Ramazan Özel Konseri'ni izleyecek.

(Ankara/21.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve Gündüz Alp Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret edecek; Bala Hatun Kız Öğrenci Yurdunda iftar programına katılacak.

(Eskişehir/16.30-19.15)(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final turunun ilk maçında Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/20.30)(Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta başlayacak; Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü, Altaş Denizlispor-İstanbulspor ve Bursaspor-Gençlerbirliği maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/Denizli/16.00/Bursa/18.00)(Fotoğraflı)

4- Fenerbahçe Futbol Takımı, " Ukrayna'da barış" temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan organizasyonda, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)(Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off çeyrek final mücadeleleri başlayacak; Anadolu Efes, İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Milano/20.00)

6- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 8'li final mücadelesinde Türk Telekom, deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla karşılaşacak.

(Ljubljana/20.00)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 26. ve normal sezonun son hafta maçları yapılacak; Bursa Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor-Nesibe Aydın, BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi, Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray, UMF Yapı İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Safiport, Elazığ İl Özel İdare-Antalya 07 Basketbol ve Beşiktaş HDI Sigorta-Hatayspor karşılaşmaları oynanacak.

(Bursa/14.00/Ankara/15.30/16.30/Kayseri/Kocaeli/Elazığ/17.00/İstanbul/19.00)(Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5-8'incilik etabının ikinci maçları yapılacak; Allpower Akü Cizre Belediyespor ile Spor Toto ve Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.

(Şırnak/15.00/Bursa/20.30)(Fotoğraflı)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta ile PTT 5'incilik, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile de Kuzeyboru, 7'ncilik mücadelesinin ikinci maçlarında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Aydın/15.00)(Fotoğraflı)

10- Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen "TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul"a ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/10.00)(Fotoğraflı)

11- 2022 Okçuluk Dünya Kupası'nın ilk etabı Antalya ayağı elemelerle başlayacak.

(Antalya)(Fotoğraflı)

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AA / Güncel