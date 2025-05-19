GÜNDEM / 19 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırnak'ta Gençler ile Kortej Yürüyüşü'ne katılacak, basın açıklaması yapacak, Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda petrol numune gösterimi ile sivil toplum buluşmasına katılacak.

(Şırnak/10.45/11.00/11.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?19 Mayıs Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na, ?Gençlik Yürüyüşü'ne katılacak. Özel, İzmir'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Ankara/11.00/12.00/İzmir/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, 17 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkan TCG Anadolu Gemisi'ni Samsun'da karşılayacak.

(Ankara/09.00/Samsun/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 78. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında İsviçre'de Suriye Sağlık Bakanı Dr. Musab Nizal el-Ali, İsviçre Federal Sağlık Bakanı Elisabeth Baume-Schneider, Gürcistan Sağlık Bakanı Mikheil Sarjveladze ve Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko ile ikili görüşmeler yapacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da kortej yürüyüşüne katılacak ve basın açıklaması yapacak, Şehit Esma Çevik-1 Nolu kuyuda petrol numune gösterimine iştirak edecek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Şırnak/10.45/11.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Tohum Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Genç Girişimciler STK Buluşması" programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak.

(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ege Üniversitesinin 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Rektörlüğü ziyaret edecek, senato toplantısına katılacak.

(İzmir/16.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1 - Trendyol 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında Geosis Boluspor, Teksüt Bandırmaspor'u Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda konuk edecek.

(Sakarya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Nesine 3. Lig play-off 3. tur rövanş maçları oynanacak.

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftası, Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında DEPSAŞ Enerji, Beykoz Belediyespor'u ağırlayacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig play-off 5-6'ncılık serisi ikinci maçında Spor Toto, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

7- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci ayağı olan Kurtuluş Kupası kapsamındaki açık deniz yarışı, Samsun'da tamamlanacak.

(Samsun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçında MKE Ankaragücü, Esenler Erokspor'u konuk edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

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