GÜNDEM / 19 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.

(10.15/15.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığın düzenleyeceği Babalar Günü programına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Priştine) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Fransa'da genel seçimlerin ikinci turu yapılacak.

(Paris) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya ile karşılaşacak.

(Varazdin/21.30)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Brezilya'daki 2. hafta mücadelesinin dördüncü ve son maçını Güney Kore ile yapacak.

(Brasilia/22.00)

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AA / Güncel