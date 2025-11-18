Haberler

GÜNDEM / 18 Kasım 2025

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenecek "HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na katılacak.

6 Nisan 1920

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dikmen Hakimevi'nde Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ'in 50. yıl etkinlikleri kapsamında "1. Türkiye Buluşması" programına katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bulgaristan'da Naim Süleymanoğlu Müzesi'nin ve Kırcaali Camisi'nin açılışına katılacak, "Rodopların Mavi Kartalı: Arda Kırcaali" belgesel gösterimini izleyecek.

(Kırcaali) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, parti genel merkezinde Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığınca düzenlenecek "Sezai Karakoç Anma Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağının pilotu şehit Hasan Bahar için Avcılar Merkez Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/12.56) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bir Sofrada Şehr-i Nuh" programına katılacak.

(Şırnak/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kazakistan'da Amanat Partisi Genel Başkan Vekili Daulet Karibek ile görüşecek.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB Yıldızları Araştırması'nın ödül törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasını doğrudan satacak.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı motorlu kara taşıtları ile yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşecek.

(Washington DC)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla "YÖK ile Türk Akademisi Arasında Mutabakat Zaptı" imzalanacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında İspanya ile deplasmanda karşılaşacak.

(Sevilla/22.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki beşinci maçında Litvanya'ya konuk olacak.

(Druskininkai/19.00)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın sekizinci haftasında A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Polonya'nın Slask ekibi ile rakip sahada karşı karşıya gelecek.

(Wroclaw/21.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında E Grubu'nda Galatasaray MCT Technic, İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA
