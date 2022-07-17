GÜNDEM / 17 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Danışma Programı'na ve Kapaklı Sosyal Hizmet Merkezi'nin açılışına iştirak edecek.

(Tekirdağ/15.30/16.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yozgat'ta ilk kez düzenlenen Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix'sine katılacak.

(Yozgat/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finali'nde Brezilya ile İtalya karşılaşacak.

-Türkiye, 3-4'üncülük maçında Sırbistan ile mücadele edecek.

(Ankara/15.00/18.30) (Fotoğraflı)

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AA / Güncel