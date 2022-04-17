GÜNDEM / 17 Nisan 2022

KONYA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı anma programına, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Ödül Töreni'ne katılacak, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/11.00/Konya/19.34) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hrant Dink Vakfını ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfının iftar programına katılacak.

(İstanbul/19.52) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye), 8. etap yarışı İstanbul parkuruyla tamamlanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, turun final etabını Atatürk Kültür Merkezi'nde takip edecek.

(İstanbul/08.15/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley'in kadınlar finalinde VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto Süper Lig'de 33. haftaya İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK, Kasımpaşa-Adana Demirspor, GZT Giresunspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/13.30/İstanbul/16.00/Giresun/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta MKE Ankaragücü-Adanaspor ve Yılport Samsunspor-Eyüpspor maçlarıyla sona erecek.

(Ankara/16.00/Samsun/20.30) (Fotoğraflı)

5- TFF 2. Lig gruplarında 35'inci hafta, TFF 3. Lig 1 ve 3. Gruplarda 31'inci, 2. Grup'ta 35'inci hafta mücadeleleri, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 18'inci hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray Nef, Aliağa Petkimspor-Semt77 Yalovaspor ve Darüşşafaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçlarıyla son bulacak.

(Afyonkarahisar/13.00/İzmir/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 22. hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)

8- Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu ve 4. Mali Genel Kurulu düzenlenecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- 3. Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir) koşulacak.

(İzmir/08.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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AA / Güncel