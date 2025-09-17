GÜNDEM / 17 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına başkanlık edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ürkün Anıtı ve Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret edecek, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilecek, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin 30. Yıl Dönümü Konseri ile Türk İş Dünyası Buluşması'na iştirak edecek.

(Bişkek) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adana'dan Silivri'ye Özgürlük Yürüyüşü" gerçekleştiren CHP Gençlik Kolları üyeleriyle buluşacak, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek, Bahçelievler'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/11.00/12.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılında Kurumsal Hayırseverlik: Sosyal Sorumlulukta Ortak İrade Çalıştayı"na katılacak.

(İstanbul/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Palandöken'de Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi açılış törenine katılacak, Yakutiye'de Erzurumspor tesislerini, MHP İl Başkanlığı'nı ve esnafı ziyaret edecek.

(Erzurum/13.00/15.00/16.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 64. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenecek anma programına katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBA TEKNOFEST Doktora Ödül Töreni, TÜRKPATENT standı ISIF Buluş Fuarı ve TEKNOFEST açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/10.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

3- ABD Merkez Bankası faiz kararını duyuracak.

(Washington/21.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin hayvancılık, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyaretinin ilk gününde Windsor'da Kral Charles tarafından resmi törenle karşılanacak ve Windsor Kalesi'nde onuruna verilen akşam yemeğine iştirak edecek.

(Windsor) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkanlıkta düzenlenecek "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli"ne katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Saadettin Saran, AA Spor Masası'nın canlı yayın konuğu olacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında ertelenen Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir ile 3. haftasında ertelenen Samsunspor-Kasımpaşa müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/20.00/20.00/Samsun/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna 26 müsabakayla devam edilecek.

(Fotoğraflı)

5- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda G Grubu'ndaki üçüncü ve son maçını Kanada ile oynayacak.

(Manila/09.00) (Fotoğraflı)

6- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a konuk olacağı müsabaka öncesi son idmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a konuk olacakları müsabaka öncesi Deutsche Bank Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

(Frankfurt/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Topmöller ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı ağırlayacakları müsabaka öncesi Deutsche Bank Park'ta basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Frankfurt/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi elemeleri ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına konuk olacak.

(Sfantu Gheorghe/19.00)

10- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasında ertelenen; Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor ve Beşiktaş-Depsaş Enerji müsabakaları oynanacak.

(İstanbul/17.00/19.00) (Fotoğraflı)

11- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in üçüncü haftasına İstanbul Gençlikspor-Spor Toto müsabakasıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

***

