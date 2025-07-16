Erdoğan, BAE Devlet Başkanı'nı Ağırlayacak

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ı ağırlayacak, resmi karşılama töreninin ardından Al Nahyan ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 1. Toplantısı ve anlaşmaların imzalanması sonrası Al Nahyan onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/15.00/15.15/16.15/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek" programına katılacak. Programda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da bulunacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını izleyecek, İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Kartal'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/10.00/11.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile görüşecek, Türkiye-Gürcistan İş Forumu'na katılacak ve iş insanları ile bir araya gelecek.

(Tiflis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de düzenlenecek "Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayri Resmi Toplantı"ya katılacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Dürziler ile Bedevi Arap aşiretleri arasında çıkan çatışmalar, Suriye ordusunun operasyonu ve İsrail ordusunun bölgeye yönelik faaliyetleri takip ediliyor.

(Süveyda/Şam/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.

(Bolu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin üçüncü ve son hafta maçlarını Japonya'da oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında ABD ile karşılaşacak.

(Chiba/09.30) (Fotoğraflı)

2- Beşiktaş Futbol Takımı, Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Wolfsberger takımıyla Alpenstadion Kapfenberg'de karşı karşıya gelecek.

(Kapfenberg/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Portekiz'de sürdürecek.

(Albufeira) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.

(Fotoğraflı)

6- UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanş mücadelesi tek maçla başlayacak.

(Fotoğraflı)

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