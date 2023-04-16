GÜNDEM / 16 Nisan 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beypazarı'nda ziyaretlerde bulunacak ve iftar programına katılacak.

(Ankara/15.30-19.38) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Müzesi açılış törenine ve Ulaşım Esnafı İftar Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/12.00/19.51) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş Seçim Koordinasyon Merkezi ile Kağıthane Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak, muhtarlarla iftar yapacak.

(İstanbul/12.00/13.30/19.51) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Congresium'da düzenlenecek İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Yenidoğan Gökalp Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu açılışına, İlk Defa Oy Kullanacak Genç Seçmen Buluşması'na ve Merkezefendi Çadırında Geniş Aileler ile İftar Programı'na katılacak.

(İstanbul/16.00/17.00/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'na ve Gençlik İftarı'na iştirak edecek.

(Bursa/14.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi İkmali Temel Atma Töreni'ne katılacak, AK Parti Göle İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek, AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) binası açılışına iştirak edecek, tarım sektörü temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek.

(Kars/11.00-13.30/Ardahan/15.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Konak İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Spor Toto 3. Lig'deki Karşıyaka-BC Grup Ağrı 1970 maçını izleyecek, AK Parti Balçova İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Bayçova Ata Caddesi esnafıyla bir araya gelecek, Spor Toto 1. Lig'deki Göztepe-Eyüpspor maçını izleyecek ve Mithatpaşa Caddesi esnafıyla bir araya gelecek.

(İzmir/14.00/15.00/17.00/17.30/20.30/22.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon Çekya'da belli olacak; Dörtlü Final organizasyonunun finalinde iki Türk ekibi Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya gelecek.

Üçüncülük maçında İtalyan ekip Beretta Famila ile ev sahibi ZVVZ USK Prag karşılaşacak.

(Prag/18.00/21.00)

3- 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası, erkekler ve kadınlarda alet finalleriyle tamamlanacak.

(Antalya/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor-Beşiktaş maçlarıyla sona erecek.

(Giresun/16.00/Trabzon/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasına Erzurumspor FK-Manisa FK ve Göztepe-Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/16.00/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

6- TFF 3. Lig gruplarında 29. hafta karşılaşmaları oynanacak.

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasına Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko ve Frutti Extra Bursaspor-AYOS Konyaspor Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/İstanbul/15.30/Ankara/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 21'inci hafta maçları yapılacak.

9- 2023 Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın ikinci etabı Ankara Atlı Spor Kulübü'nde karışık bayrak yarışıyla tamamlanacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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