İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Haberler

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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

09.00Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin (TTYD) Geleceğin Destinasyonu Türkiye programına katılacak, Mandarin Orienbtal Bosphorus İstanbul/Beşiktaş10.

İSTANBUL (DHA) - 09.00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin (TTYD)  Geleceğin Destinasyonu Türkiye programına katılacak, Mandarin Orienbtal Bosphorus İstanbul/Beşiktaş

10.00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'na katılacak Crowne Plaza İstanbul / Kurtköy, Dedepaşa Cd No: 15, Pendik

13.00/15.00

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul, Türkiye, Turizm, Güncel, Haberler

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