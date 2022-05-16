İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Haberler

İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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09.00Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin (TTYD) Geleceğin Destinasyonu Türkiye programına katılacak, Mandarin Orienbtal Bosphorus İstanbul/Beşiktaş10.
İSTANBUL (DHA) - 09.00
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin (TTYD) Geleceğin Destinasyonu Türkiye programına katılacak, Mandarin Orienbtal Bosphorus İstanbul/Beşiktaş
10.00Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) Toplantısı'na katılacak Crowne Plaza İstanbul / Kurtköy, Dedepaşa Cd No: 15, Pendik
13.00/15.00
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi
Demirören Haber Ajansı / Güncel