İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Haberler

İSTANBUL (DHA) - 09.00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin (TTYD) Geleceğin Destinasyonu Türkiye programına katılacak, Mandarin Orienbtal Bosphorus İstanbul/Beşiktaş

10.00

13.00/15.00

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi

Demirören Haber Ajansı / Güncel