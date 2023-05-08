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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "45 bin Öğretmen Atama Töreni"ne katılacak, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı, Edirne Selimiye Meydanı ve Tekirdağ Çerkezköy Hayri Batur Caddesi'nde düzenlenecek mitinglerde halka seslenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "45 bin Öğretmen Atama Töreni"ne katılacak, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı, Edirne Selimiye Meydanı ve Tekirdağ Çerkezköy Hayri Batur Caddesi'nde düzenlenecek mitinglerde halka seslenecek.
(İstanbul/11.00/Kırklareli/13.00/Edirne/15.30/Tekirdağ/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Kaynak: AA / Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel