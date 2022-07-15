GÜNDEM / 15 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katılacak.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda düzenlenecek anma programına katılacak. TBMM'de "15 Temmuz Paneli" gerçekleştirilecek ve "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açılacak.

(TBMM/14.00/10.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Şentop, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin cenaze törenine katılacak.

(İskeçe/Yunanistan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakacak, Millet Camisi'nde cuma namazı ve hatim duasına iştirak edecek, TBMM'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bırakılması törenine katılacak.

(Ankara/12.00/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ile Havacılık Dairesi Başkanlığında düzenlenecek anma programlarına iştirak edecek.

(Ankara/09.00/10.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katılacak.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM'de düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne ve Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında; Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanı'nda LED ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak. Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı ve Atatürk Kültür Merkezinde video mapping gösterisi gerçekleştirilecek. İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğiyle giydirilen ve Ankara'dan yola çıkan "Türkiye Aşkına" temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Söğütlüçeşme Tren Garı'na gelecek.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İstanbul Valiliği ile 15 Temmuz Derneği iş birliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde 15 Temmuz şehitlerinin kabirleri ziyaret edilecek, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 251 Hatim Programı düzenlenecek.

(İstanbul/10.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek 1. Ulusal Birlik ve Beraberlik Koşusu, 81 ilde eş zamanlı düzenlenecek. Startı Ankara'dan verilecek olan koşu, Ankara Millet Bahçesi'nde yapılacak.

(10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Dünya Atletizm Şampiyonası, ABD'de başlayacak. Organizasyonun ilk gününde kadınlar 20 kilometre yürüyüşte milli sporcu Meryem Bekmez mücadele edecek.

(Oregon/23.10) (Fotoğraflı)

2- Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Almanya'nın Mainz 05 takımıyla Kufstein Arena'da karşı karşıya gelecek.

(Kufstein/19.00) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da, Trabzonspor ise Slovenya'da sürdürüyor.

(Graz/Kranj) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ile Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonu eleme turu ve grup kura çekimleri, Almanya'da yapılacak.

(Münih/12.00) (Fotoğraflı)

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AA / Güncel