GÜNDEM / 14 Temmuz 2022 - Haberler

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GÜNDEM / 14 Temmuz 2022

AA - Güncel
 - Güncelleme:
GÜNDEM / 14 Temmuz 2022

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro, perakende satış ve sanayi üretim endekslerini açıklayacak.

6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro, perakende satış ve sanayi üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Datça ilçesindeki orman yangınını söndürme ve Çeşme ilçesinde makilik alandaki yangını soğutma çalışmaları takip ediliyor.

(Muğla/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri sürüyor.

Çeyrek final mücadelesinde İtalya-Çin ve Türkiye-Tayland müsabakaları oynanacak.

(Ankara/15.00/18.30) (Fotoğraflı)

2- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında Macaristan temsilcisi MTK Budapeşte ile Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde karşılaşacak.

(Kranj/19.00) (Fotoğraflı)

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AA / Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Ankara Güncel Haberler

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