GÜNDEM / 14 Mayıs 2023

Türkiye sandık başındaCumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullanıyor.

6 Nisan 1920

1- Türkiye sandık başında

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullanıyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cumhurbaşkanlığı için 3 aday, milletvekili genel seçimleri için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarışıyor.

Yurt genelinde oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Gümrük kapılarında 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi de saat 17.00'de tamamlanacak.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar Şadıman-Polat Çebi İlkokulu'nda kullanacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arjantin İlkokulu'nda oy verecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, oyunu Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde kullanacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TEB Ataşehir Ortaokulu'nda oy verecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Türkler Ayşen-Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'nda oy verecek.

(Antalya/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, oyunu İzmir Atatürk Lisesi'nde kullanacak.

(İzmir/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy verecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, oyunu Tuzla'da Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'nda kullanacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bahçelievler Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda oy verecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullanacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Osmangazi İlkokulu ve Ortaokulu'nda oy kullanacak.

(Mersin/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 6 Nisan Anadolu Lisesi'nde oy verecek.

(Bursa/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, oyunu Beşirli İMKB Ortaokulu'nda kullanacak.

(Trabzon/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeir ve Başbakan Olaf Scholz ile ayrı ayrı görüşecek. Scholz ve Zelenskiy görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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