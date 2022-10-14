GÜNDEM / 14 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'ne katılacak.

Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve Yüksek Stratejik Komite Oturumu ile anlaşmaların imza töreninin ardından resmi akşam yemeği verecek.

(İstanbul/15.00/16.30/16.45/17.30/18.15/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı (Meclisi) Başkanı Zandanshatar Gombojav ile bir araya gelecek.

(TBMM/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılacak, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Vefa Buluşması ve Gençlik Buluşması programlarına iştirak edecek.

(Malatya/09.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığı ile THY arasında engelli, gazi, malul, gazi ve şehit yakınlarının seyahatlerini kolaylaştırmayı öngören protokol imza törenine katılacak.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Sıfır Atık Festivali'nin açılışına iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmcilerle buluşacak, Mezopotamya Lezzetleri Atölyeleri'ne katılacak, yöresel türküler konserini ve Kürk Mantolu Madonna tiyatro oyununu izleyecek.

(Diyarbakır/13.30/17.30/19.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Standartlar Günü Uluslararası Standardizasyon Zirvesi ile Easycep Yenileme Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programı ile hibe tohum dağıtım törenine iştirak edecek.

(Uşak/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını, ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı ücretli çalışan istatistiklerini, eylül ayı konut satış verileri ile tarım ürünleri üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışı ile "Küresel Belirsizlik Çağında İstikrarlaştırıcı Güç Türkiye Konferansı"na katılacak.

(Kahramanmaraş/10.30/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Siirt Üniversitesinde öğrencilerle buluşacak, Şeyh Faraç Camisi'nin açılışında cuma namazını kıldıracak ve hutbe verecek, Erkek Hafızlık İcazet Programı'na ve Remziye Batğı Erkek Kur'an Kursu açılışına iştirak edecek.

(Siirt/10.00/11.30/12.03/14.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Anadolu Ajansı tarafından AA Genel Müdürlüğünde "Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu" düzenlenecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR???????

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul edecek, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasının ilk maçında Boluspor, Altaş Denizlispor'u konuk edecek.

(Bolu/20.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji mücadelesiyle başlayacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 2. haftası iki maçla başlayacak.

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftası Arkas Spor-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/14.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Antalya Konyaaltı Belediyespor, Yunanistan'ın AESH Pylea takımını konuk edecek.

(Antalya/18.00) (Fotoğraflı)

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