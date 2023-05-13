GÜNDEM / 13 Mayıs 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye, Sancaktepe ve Beyoğlu mitinglerinde halka hitap edecek.

(İstanbul/11.30/13.30/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Ataşehir'de Bayburtlular Buluşması ve kahvaltı programına katılacak, Sultanbeyli'de halkla buluşacak.

(İstanbul/10.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Bakırköy'de İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri ile kahvaltıya, Kağıthane'de Sivaslılar Buluşması'na ve Gaziosmanpaşa'da Küçükköy Meydanı Mahalle Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/09.30/11.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta, Burdur ve Antalya'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına iştirak edecek.

(Isparta/12.00/Burdur/14.00/Antalya/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da umre anneleri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'yi parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa milletvekili adayı??????? Mustafa Varank, Bursa turuna ve sevgi yürüyüşüne katılacak, cumhur buluşması etkinliğinde yer alacak.

(Bursa/12.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı??????? Vahit Kirişci, basın açıklaması gerçekleştirecek, Anneler Günü yürüyüşüne iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Akçaabat Büyük Yürüyüşü ile Yomra ve Ortahisar mitinglerine katılacak.

(Trabzon/10.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde Kastamonu Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavakspor karşı karşıya gelecek.

(Bolu/16.00) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef, AYOS Konyaspor Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Aliağa Petkimspor-Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet, Anadolu Efes-Türk Telekom ve Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak.

(Denizli/Konya/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/15.30/18.00/20.30) (Fotoğraflı)

3- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin yarı final mücadelesi başlayacak, Ankara Büyükşehir Belediyespor FOMGET-ALG Spor ve Fenerbahçe Petrol Ofisi-Galatasaray Petrol Ofisi ilk maçları yapılacak.

(Ankara/İstanbul/15.00) (Fotoğraflı)

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