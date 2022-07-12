GÜNDEM / 12 Temmuz 2022
AA - Tevfik Işık - Güncel
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Beşiktaş, hazırlık maçında Kufstein Arena'da Çekya'nın Viktoria Plzen takımıyla karşılaşacak.
6 Nisan 1920
SPOR
1- Beşiktaş, hazırlık maçında Kufstein Arena'da Çekya'nın Viktoria Plzen takımıyla karşılaşacak.
(Avusturya/16.00) (Fotoğraflı)
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AA / Tevfik Işık - Güncel