GÜNDEM / 12 Şubat 2023

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6 Nisan 1920

1- "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Hatay EXPO'da gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Hatay/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremlerden etkilenen Osmaniye ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemelerde bulunacak.

(Osmaniye/12.50/Gaziantep/14.10/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem bölgesindeki barajların durumu ve Adana'daki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili açıklama yapacak.

(Adana/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile temaslarda bulunacak.

(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 6. ve son maçında deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacak.

(Durres/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.