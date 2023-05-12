GÜNDEM / 12 Mayıs 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de Sultançiftliği Merkez Camii önünde ve Bahçelievler'de Şirinevler Ulu Camii önünde düzenlenecek mitingler ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/15.00/17.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da düzenlenecek miting ile Millet İttifakı'nın Anadolu Meydanı'ndaki Ankara mitinginde vatandaşlara hitap edecek.

(Samsun/13.30/Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Bekir Bozdağ, seçim irtibat bürosunda halka hitap edecek, AK Parti Şanlıurfa Merkez ve İlçeler Sandık Kurulu üyeleri ile toplantıya ve MÜSİAD İl Başkanlığı programına katılacak.

(Şanlıurfa/13.30/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Pendik'te Vanlılar buluşmasına katılacak, Kartal ve Maltepe AK Nokta'da halka seslenecek, Ataşehir'de otobüsle halkı selamlayacak, Kadıköy'de halka hitap edecek.

(İstanbul/10.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyük Alanya Buluşması Cumhurun Mitingi"ne iştirak edecek.

(Antalya/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltı yapacak, Bayrampaşa'da Mega Center'ı ziyaret edecek, Bakırköy'de Rumeli Buluşması'na katılacak, Eyüpsultan'da Ülkü Ocakları İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(İstanbul/10.30-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman ve Aksaray'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına katılacak.

(Karaman/14.30/Aksaray/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek miting ile Millet İttifakı'nın Anadolu Meydanı'ndaki Ankara mitinginde vatandaşlara hitap edecek.

(Yozgat/13.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Elazığlı Hemşehriler Buluşması'na katılacak

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, parti genel merkezinde seçim günü hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partisinin seçim koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Fatih Dönmez, madencilerle kahvaltıya, BOTAŞ ve TEİ arasında işbirliği protokolü imza törenine katılacak, gençlerle buluşacak, Çekiçler Mermer Fabrikası ile Muttalip Mahallesi'ni ziyaret edecek.

(Eskişehir/09.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa milletvekili adayı??????? Mustafa Varank, B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi Tanıtım Programı'na, Bağlarbaşı Meydanı Vatandaş Buluşması'na, Mihraplı Vatandaş Buluşması'na ve Emek Osmangazi Cumhur Buluşması'na katılacak.

(Bursa/11.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesinde gönüllü görev yapmış vatandaşlar ile buluşacak, Fatih Sanayisini ziyaret edecek, Türkiye'de Lojistik Faaliyetler Konferansı ile Çukurçayır ve Pelitli mahalle buluşmalarına iştirak edecek.

(Trabzon/10.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ciro, perakende satış ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kemeraltı'nda esnafı ziyaret edecek, Tepecik Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla buluşacak.

(İzmir/14.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin final serisinde Ziraat Bankkart ile Halkbank dördüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(Ankara/19.30) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5'incilik mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta ile Nilüfer Belediyespor, 7'ncilik mücadelesinde ise Sarıyer Belediyespor ile Aydın Büyükşehir Belediyespor ikinci maçta karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/16.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavakspor maçları yapılacak.

(Bolu/13.30/16.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası başlayacak; Onvo Büyükçekmece-Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ maçları yapılacak.

(İstanbul/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisinde İzmit Belediyespor ile Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/18.00) (Fotoğraflı)

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