Siyasi ve Spor Etkinlikleri Gündemde

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Trabzon/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneğinin kongresine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği BURA 18. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılımıyla Türkiye ile Suriye arasında güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı toplantı düzenlenecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2?- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasına Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Fenerbahçe Beko-Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor-Galatasaray MCT Technic müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

2- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, Emlak Konut-Kocaeli Kadın Basketbol, Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring, OGM Ormanspor-Fenerbahçe Opet ve Çimsa ÇBK Mersin-Dardanel Çanakkale Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/16.00/Ankara/15.00/Mersin/17.00) (Fotoğraflı)

3- Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftası, Beşiktaş-İlbank, Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru, Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor, Aras Spor-Fenerbahçe Medicana, Göztepe-Nilüfer Belediyespor Eker müsabakalarıyla sona erecek.

(İstanbul/12.00/15.00/18.30/20.30/İzmir/14.00/19.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftası, Göztepe-Odunpazarı, Üsküdar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor ve Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İzmir/İstanbul/16.00/Trabzon/18.30) (Fotoğraflı)

5- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 11. ayağı, superpole ve ikinci yarışla tamamlanacak.

(Alcabideche/13.00/16.00) (Fotoğraflı)

6- L'Etape Türkiye by Tour de France amatör bisiklet yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/08.00) (Fotoğraflı)

7- Nesine 2. Lig gruplarında 8. hafta müsabakaları tamamlanacak.

8- Nesine 3. Lig gruplarında 6. hafta yapılacak karşılaşmalarla sona erecek.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.