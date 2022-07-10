GÜNDEM / 10 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Rumeli İskelesi bayramlaşma törenine katılacak, Tekirdağ Polisevi ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret edecek.

(Tekirdağ/14.00/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PEKOM Merter Polisevi'nde göçmenlerle bayramlaşacak ve AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşmaya katılacak.

(İstanbul/11.00-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sri Lanka'da devam eden protesto gösterilerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye'nin ev sahipliğinde 13-17 Temmuz'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Finalleri öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray ve Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da, Trabzonspor ise Slovenya'da sürdürüyor.

(Graz/Kufstein/Kranj) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile Sakarya Atatürk Stadı'nda dostluk maçında karşı karşıya gelecek.

(Sakarya/21.30) (Fotoğraflı)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, tek erkekler finaliyle tamamlanacak.

(Londra/16.00) (Fotoğraflı)

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Avusturya Grand Prix'si yapılacak.

(Spielberg/16.00) (Fotoğraflı)

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AA / Güncel