GÜNDEM / 10 Nisan 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek, daha sonra resmi akşam yemeği verilecek.

(Ankara/13.30/15.30/15.45/16.30/17.15/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüşecek.

Konuk Cumhurbaşkanı Subianto, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanacak TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap edecek.

(TBMM/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Ercan Havalimanı'nda basına açıklamalarda bulunacak, Bağışçılar Madalya ve Berat Takdim Töreni'ne, Yüksek Mahkeme Binası temel atma törenine ve Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi tanıtım toplantısına katılacak.

(Lefkoşa/11.05/12.00/13.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenecek Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anma programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İlk Öğretmenim Ailem Mobil Uygulama Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, KKTC'de Yüksek Mahkeme Binası ve Millet Kütüphanesi temel atma törenine iştirak edecek.

(Lefkoşa/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Selin Şahin Ortaokulunun açılış törenine katılacak, Valiliğe ziyaret gerçekleştirecek, il eğitim değerlendirme toplantısına başkanlık edecek, AK Parti İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Çorum/10.00/12.30/13.00/15.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışına katılacak, 81 il ile çevrimiçi saha akademisini başlatacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, "Türkiye ve Somali arasında Somali kara alanlarında hidrokarbon arama ve üretim anlaşması" imza törenine katılacak.

(Ankara /11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 19. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Van Bölge Yarışması Ödül Töreni'ne, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışına, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi 335 iş yeri temel atma ve Kalkınma Ajansları projeleri toplu açılış törenlerine katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek.

(Van/09.10/10.00/12.00/13.00/14.05/14.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Yükselen Pazarlar Forumu imza töreni ve açılışı ile Türkiye-Şili İş Forumu'na katılacak.

(İstanbul/09.20/09.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, OECD Yükselen Pazarlar Forumu açılışına, Tuzla'da düzenlenecek Tarama Gemisi Hizmete Alma ve İlk Blok Kaynak Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 33. haftası; Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği-Central Hospital Ümraniyespor ve Adanaspor-Kocaelispor maçlarıyla tamamlanacak.

(Malatya/14.00/Ankara/17.00/Adana/20.00) (Fotoğraflı)

2- THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olacak.

(Münih/21.00) (Fotoğraflı)

3- Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık serisi ilk maçında Zerenspor ile Türk Hava Yolları karşılaşacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 14. haftadan ertelenen Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçı oynanacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

5- 2025 IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur ilk maçında Türkiye, Avusturya'ya konuk olacak.

(Schwechat/19.00) (Fotoğraflı)

6- Avrupa Güreş Şampiyonası'na Slovakya'da devam edilecek.

(Bratislava) (Fotoğraflı)

7- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynanacak.

(Fotoğraflı)

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