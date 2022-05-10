GÜNDEM / 10 Mayıs 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliğe katılacak. Etkinliğe, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/12.00/16.30/16.45/17.45/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde 36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık ile TED arasındaki Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'nün imza törenine katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurulda, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

KİT Komisyonu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün 2019-2020 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak.

(TBMM/12.45/10.45/15.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin ile görüşecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trans Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Birliği Genel Kurulu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı iş gücü istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 ve 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihaleleri ile 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından ortaklaşa düzenlenen Suriye'ye destek konulu konferansların 6'ncısı yapılacak. Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil edecek.

(Brüksel)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist, Yukatel Kayserispor-Trabzonspor yarı final rövanş karşılaşmasıyla belli olacak.

(Kayseri/20.30) (Fotoğraflı)

2- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na 48 kiloda elemelerle devam edilecek; milli boksör Ayşe Çağırır ringe çıkacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk edecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

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AA / Güncel