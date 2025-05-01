GÜNDEM / 1 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim törenlerine katılacak, Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz'ı, Brezilya Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves'i, Ekvator Büyükelçisi Pedro Vintimilla'yı, Gürcistan Büyükelçisi Archil Kalandia ve Vietnam Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha'yı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/14.15/14.45/15.15/15.45/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Bakırcılar Çarşısı Şantiyesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Malatya/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KKTC'nin açılışına katılacak.

(Lefkoşa/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Ekibi "Karakurt" Tanıtım ve Araç Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Döşemealtı İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışını yapacak.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

HAK-İŞ Rize Meydan Park'ta, TÜRK-İŞ İstanbul Kartal Meydanı'nda, DİSK ve KESK Kadıköy'de kutlama programı düzenleyecek.

Memur-Sen Anıtpark'ta, Türkiye Kamu-Sen Kolej Meydanı'nda, bazı sendikalar Tandoğan Meydanı'nda kutlama yapacak.

(Rize/11.30/İstanbul/10.00/Ankara/11.00-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na, beşinci gününde 151 kilometrelik Marmaris-Aydın etabıyla devam edilecek.

(Muğla/Aydın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final müsabakalarına yarı finallerle devam edilecek.

(İzmir) (Fotoğraflı)

3- UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde; Tottenham-Bodo/Glimt ve Athletic Bilbao-Manchester United ilk maçları oynanacak.

(Londra/Bilbao/22.00) (Fotoğraflı)

4- UEFA Konferans Ligi yarı finalinde; Real Betis-Fiorentina ve Djurgarden-Chelsea ilk maçları yapılacak.

(Sevilla/Stokholm/22.00) (Fotoğraflı)

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