Haberler

Gündem: Açılışlar ve Ziyaretler

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışına katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Deprem Kaynaklı Davalarda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Toplantısı'na, Besni Adalet Sarayı ile Adıyaman Adalet Sarayı Ek Hizmet Binası açılış törenlerine katılacak, Adıyaman Tarım Mükemmeliyet Merkezi'nde incelemede bulunacak.

(Kahramanmaraş/10.00/Adıyaman/13.30/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Göçün 60. Yıl Dönümü" programına katılacak.

(Stockholm) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO 43. Genel Konferansı Sabah Oturumu Genel Politika Görüşmeleri Ulusal Beyan Konuşması programına, Özbekistan Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanı Ezzahan Karımova ile "İşbirliği İmza Töreni"ne iştirak edecek.

(Semerkant) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DENEYAP İstanbul mezuniyet töreni ile TRT World Forum 2025'e katılacak.

(İstanbul/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği, MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu'nun açılış törenine katılacak, esnafa ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Burdur/11.00/12.30/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 11. haftasına, Göztepe-Gençlerbirliği ve Galatasaray-Trabzonspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İzmir/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 12. haftasına, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer, Eminevim Ümraniyespor-Özbelsan Sivasspor ve Serikspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Sivas/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig'in 11. haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak 1 müsabakayla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig'in 9. haftası, gruplarda yapılacak 9 karşılaşmayla başlayacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftası, 1 müsabakayla başlayacak.

(Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasına, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş GAİN, Türk Telekom-Galatasaray MCT Technic ve Bursaspor Basketbol-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/Ankara/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın ve Dardanel Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe Opet karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Çanakkale/15.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftası, Ortahisar Belediyespor-MC Sistem Yurdum maçıyla başlayacak.

(Trabzon/16.00) (Fotoğraflı)

9- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın dördüncü ve son ayağı 2025 Cumhuriyet Kupası kapsamında Gezgin Adalar Parkuru Coğrafi Yarışı ve ORC Şamandıra Yarışları yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

