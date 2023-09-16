- Günde 2 ton çöp toplanan sahili gönüllü olarak temizlediler

SAMSUN - Samsun'da çevre ve doğa gönüllüleri günde 2 ton çöpün toplandığı sahilde çevre temizliği yaptı.

Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip illerden biri olan Samsun'da kumsal alanda günde ortalama 2 ton çöp toplanıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde bir araya gelen TEMA, Toplum Gönüllüleri Vakfı, özel okul öğrencileri, Samsun Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, STK temsilcileri ve gönüllüler Yeşilyurt AVM önünden Çobanlı İskelesi'ne kadar sahil şeridinde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

"Artık kirletmemeyi öğrenmemiz gerekiyor"

"Dünya Temizlik Günü" çerçevesinde etkinlik düzenlediklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, "Dünya Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledik. Bugünkü etkinliğimizde STK'lar, öğrenciler ve gönüllülerle birlikte çevre temizliği yapıyoruz. Samsun'da 140 km sahil şeridimiz ve 13 mavi bayraklı plajımız var. Bu mavi bayrakların sürdürülebilirliğini sağlamak, doğayı temiz bir şekilde gelecek nesillere aktarmak adına çalışma yürütüyoruz. Bu amaçla 100 kişiyle her gün sahillerde temizlik yapıyoruz. Günde ortalama 2 ton çöp topluyoruz. Artık kirletmemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Doğaya ve çevreye sahip çıkmanın ilk adımı da çevreyi temiz tutmaktan geçiyor. Bu farkındalığı oluşturmak için etkinlik planladık" dedi.

193 ülkede eş zamanlı

193 ülkede eş zamanlı olarak çevre temizliği yapıldığını belirten Yusuf Dursun Durmuş ise "Dünyada 193 ülkede ve 81 ilimizde eş zamanlı olarak Dünya Temizlik Günü'nde temizlik hareketi gerçekleştiriyoruz. Amacımız; atık farkındalığı oluşturarak, çöp körlüğü oluşturabilmek. Bir gün değil her gün temizlik kavramıyla çevre bilinci oluşturmak istiyoruz. Birçok farklı STK ve gönüllülerle geniş çaplı bir temizlik gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan gönüllüler, sahildeki çöpleri toplayıp, farkındalık oluşturmaya çalıştılar.