GÜNCELLENME - Gaziantep'te bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahla vurularak öldürülen kadının gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi tutuklandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahla vurularak öldürülen kadının gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi tutuklandı. Merveşehir Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın önünde 16 Kasım'da silahla öldürülen Derya Y'nin (38) gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Y. (52) ile oğlu M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Y. tutuklandı, oğlu M.Y. ise serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› GÜNCELLENME - Gaziantep'te bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.