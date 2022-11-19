GÜNCELLENME - Gaziantep'te bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahla vurularak öldürülen kadının gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi tutuklandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahla vurularak öldürülen kadının gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi tutuklandı.
Merveşehir Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın önünde 16 Kasım'da silahla öldürülen Derya Y'nin (38) gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Y. (52) ile oğlu M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Mehmet Y. tutuklandı, oğlu M.Y. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel