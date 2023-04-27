GÜNCELEME - Şanlıurfa'da lisede öğrencinin tüfekle ateş etmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da lisede öğrencinin tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Haliliye ilçesindeki özel bir lisede okul yetkilileri ile öğrenci arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından okuldan ayrılan ve tüfekle geri dönen öğrenci, bahçede ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmalarla müdür yardımcısı, güvenlik görevlisi ve öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren öğrenci de yakalandı.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili olarak, okul öğrencilerinden İ.D'nin (16) okula sigara ile girmek istediği ancak okul yetkilileri tarafından okula alınmadığı belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşı küçük bu şahsın okuldan ayrılarak bir süre sonra elinde pompalı tüfekle geri döndüğü, ayağı ile okulun bahçe kapısını kırdığı, daha sonra hedef gözetmeksizin güvenlik kulübesine ateş ettiği olayda okulun müdür yardımcısı S.A, okulun güvenlik görevlisi G.M. ve okulda öğrenci olan H.A'nın saçma ile yaralandığı tespit edilmiştir. İ.D. isimli şahıs, suç unsuru tüfekle birlikte olay yerinde yakalanmış, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sarayönü Polis Merkezi Amirliğince olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır."