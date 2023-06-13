Güncel Haberler - 6 Nisan 2021

Dünya hidroelektrik enerjisinde kapasite artışı yaşarken Türkiye 9. sırada yer aldı, Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davasında karar açıklanması bekleniyor, Fed'in politikası kredi ve para piyasası koşullarındaki sıkılaşmayı belirleyebilir, Karay kültürü ve dili Litvanya'da yaşatılıyor, Yeşil Nobel ödülü kazanan Tero Mustonen biyoçeşitliliği yeniden sağladı, albinizmle yaşamayı öğrenen Şeyma Yazar öğrencilere umut oluyor, milli basketbolcu Sevgi Uzun Avrupa Şampiyonası'ndan umutlu, Süper Lig'de teknik direktör istikrarı sağlanamadı.

6 Nisan 1920

1- Küresel hidroelektrik enerjisinde kapasite artışı 8 yılın zirvesini gördü

Dünyada hidroelektrik enerjisinde kurulu güç geçen yıl bir önceki yıla göre 34 bin megavat artarak 1 milyon 397 bin megavata yükseldi

Türkiye, geçen yıl hidroelektrikte 32 bin megavat kurulu güçle dünyada 9'uncu sırada yer aldı

(Zeynep Beyza Kılıç/Ankara)

2- Kaynak Holding yöneticilerinin FETÖ davasında sona yaklaşıldı

FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in eski yöneticilerinin yargılandığı 32'si firari 80 sanıklı davada, 3 Temmuz'daki duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların tamamlanmasının ardından kararın açıklanması bekleniyor

Mütalaada, kayyum atanan 24 şirket, bir vakıf ve bir derneğin müsaderesine karar verilmesi istenirken, "silahlı terör örgütü" suçunun işlenmesinde kullanıldığı belirlenen bu kuruluşlarda "FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin altyapısının" oluşturulduğu değerlendirmesi yapıldı

(Fatih Ulaş/İstanbul)

3- Fed'in politikasını, kredi ve para piyasası koşullarındaki sıkılaşmanın boyutu belirleyebilir

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey: "Kredi koşullarındaki sıkılaşma Fed'in işinin geri kalanını yapmayacaksa ek faiz artışlarına ihtiyaç duyulabilir"

"ING Group Uluslararası Başekonomisti James Knigtley: "Para piyasası koşullarındaki sıkılaşma, Fed'in faiz artışı yapması için üzerindeki baskıyı azaltabilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

4- Karay kültürü ve dili Litvanya'nın Trakai şehrinde yaşatılıyor

Birçok kaynakta Türk Museviler ya da Kırımçaklar olarak da geçen Karaylar, Türk dil ve lehçelerinden Karayca konuşuyor

Karay milletinden Ingrida Spakovskaja:

"Annem ve ablam Karay dilini benden daha akıcı konuşuyor. Ben küçükken evde konuşulan dil buydu"

"Anne ya da babadan biri Karay değilse çocuk da tam anlamıyla Karay sayılmıyor"

(Murat Temizer/Trakai)

5- Yaşadığı köyü maden tahribatından kurtarıp biyoçeşitliliği yeniden sağladı

Finlandiya'nın doğusunda turba madenciliği nedeniyle biyoçeşitliliğin zarar gördüğü köyünü eski haline getirmek için gösterdiği çabayla Yeşil Nobel olarak bilinen Goldman Çevre Ödülü'nü kazanan Tero Mustonen:

"Çalışmalarımızdan sonra Finlandiya'da çok nadir görülen kuş türleri de dahil birçok canlı bölgeye döndü. Diğer başarı göstergeleriyse su kalitesindeki iyileşme ve turbalıkların karbon tutma kapasitesindeki artış oldu"

"Türkiye üzerine yaptığım araştırmalarda bir şey beni çok etkilemişti. Sema gösterileri yapan sufi dervişlerin evrenle kurduğu ilişki, benim doğayla kurduğum ilişkiye benziyordu"

(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

6- Albinizmle yaşamayı öğrenen psikolojik danışman öğrencilere umut oluyor

Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde okurken Albinizm Derneğiyle tanışan 25 yaşındaki albinolu Şeyma Yazar, başkan yardımcılığını üstlendiği dernekte kendisi gibi bireyler için çalışmalar yürütürken psikolojik danışman olarak görev yaptığı okulda da öğrencilere destek veriyor

Şeyma Yazar: "Okulda psikolojik danışman olursam elimden geldiğince herhangi bir engel grubundan olan ya da albinizmli bir çocuğa bir faydam olabilir, diye düşündüm"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Milli basketbolcu Sevgi Uzun, Avrupa Şampiyonası'ndan umutlu:

"Gençlerin enerjisi tüm takımı kaplıyor. Güzel bir mücadeleyle, adım adım, orada da gidip elimizden gelen en iyi sonucu elde edeceğimize inanıyorum"

(Murat Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Süper Lig'de teknik direktör istikrarı yine sağlanamadı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda 7 takım, teknik heyetini değiştirmedi

Sezon tamamlandıktan sonra Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ve Adana Demirspor, teknik direktörleriyle yollarını ayırdı

(Ercan Çakar/İstanbul)

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