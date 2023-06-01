Güncel Haberler - 6 Nisan 2021

Tütün Özel Ekibi kaçak ürüne el koydu, yaban hayvanları uydu vericisiyle takip ediliyor, süt üreticileri regülasyondan memnun, Türkiye'nin su ayak izi belirleniyor, Boeing'in elektrikli uçağı birkaç yıl içerisinde havalanacak

6 Nisan 1920

1- Tütün Özel Ekibi, bir yılda 30,6 milyon liralık kaçak ürüne el koydu

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili kamu kurumlarının katılımıyla oluşturulan özel ekip 19 kaçakçılık girişimine müdahale etti, sorumlulara 2,1 milyon liralık ceza uygulandı

Kaçakçılık olayına karışan 19 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Vaşaktan bozayıya çok sayıda yaban hayvanı uydu vericisiyle takip ediliyor

Yaban hayvanlarının göç yolları, beslenme ve üreme noktalarının belirlenmesi için Kuzeydoğu Anadolu'da uzmanlarca yapılan çalışmalarda, 2011'den bugüne kadar 90'dan fazla kuş, 39 kurt, 21 vaşak ve 75 bozayıya uydu vericisi takıldı

Vericiyle takip edilen bozkır şahinlerinden biri Kazakistan, diğeri Rusya'da, "Dorlion" adlı vaşak, "Baloo" ismi verilen bozayı, "Mezguashe" adlı kurt Kars kırsalında, poyraz kuşları "Maya" ve "Alp" Aras Nehri civarında yaşamını sürdürüyor

(Hüseyin Yıldız-Cüneyt Çelik/Iğdır-Kars) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

3- Süt üreticileri regülasyondan memnun, yem fiyatlarında düzenleme bekliyor

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı:

"Bilhassa ihracat olanaklarının oldukça kısıtlı olduğu bu dönemlerde regülasyonun hayata geçirilmesini sektörümüz açısından olumlu buluyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının önümüzdeki süreçte gerek duyulan illerde ve ihtiyaç olduğu sürece uygulamaya devam etmesini bekliyoruz"

"Üreticilerimizin en büyük sorunlarından biri, başta yem fiyatları olmak üzere süt üretim maliyetindeki artış. Bu husustaki raporlarımızı Tarım ve Orman Bakanlığına düzenli sunuyoruz"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

4- Türkiye'nin su ayak izi belirleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Verimliliği Seferberliği çalışmaları kapsamında ülkede güncel su ayak izi miktarları belirlenecek

Su ayak izi, mavi, yeşil ve gri su ayak izi olmak üzere üç bileşen olarak incelenirken, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak Büyük Menderes Havzası'nda başlatılan havza ölçekli su ayak izi çalışması tamamlandı

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

5- Boeing'in elektrikli uçağı birkaç yıl içerisinde havalanacak

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın:

"Elektrikli uçak projesiyle ilgili Federal Havacılık İdaresi onayı için hazırlanıyoruz. Günün birinde İstanbul'un trafiğinde böyle bir şey olması, tabii ki hayal ediyoruz hep birlikte. O kapı açılsın burada da göreceğiz onları"

"Bugüne kadar Türk sanayisine 2 milyar dolar iş paketi verdik. Türkiye, bizim dünya çapındaki rekabetçiliğimize katkı sağlayabilecek bir yer"

"İlk mühendislik merkezimizi 2019'da Türkiye'de açtık. Her geçen gün mühendislik merkezimizde büyüyoruz"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

6- Nuggets ilk, Heat 4'üncü NBA şampiyonluğu için parkeye çıkacak

Tarihinde ilk kez final oynayacak Nuggets, 100 hücum başına attığı 119,7 sayıyla 2023 play-off'larının en verimli performansını sergiledi

Knicks'ten (1999) sonra play-off'lara 8. sıradan katılıp finale çıkan 2. takım olan Heat, son 13 yılda 6, toplamda 7. defa finalde yer alacak

Yüzde 39 ile en yüksek 3 sayı isabet oranına sahip Heat, yedeklerinden maç başına aldığı 34,8 sayılık katkıyla da bu alanda play-off'ların 3. en başarılı takımı oldu

Jokic ve Murray'nin skor yükünü çektiği Nuggets ile Butler ve Adebayo'nun sürüklediği Heat arasındaki son 6 maçı da Nuggets kazandı

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara) (Grafikli)

7- Genç yarışçı Ali Türkkan, Dünya Ralli Şampiyonası'nda başarı arıyor

"Çok büyük bir organizasyonda (WRC3) yarışacağım. Dünya devleri ile aynı organizasyonun içinde olmak çok güzel"

(Can Öcal/İstanbul) (Görüntülü)

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